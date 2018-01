CALGARY — Marie-Philip Poulin a été nommée la capitaine de l’équipe canadienne de hockey féminin en vue des Jeux olympiques de Pyeongchang, lundi.

La Beauceronne de 26 porte le C de l’unifolié depuis le championnat mondial de 2015.

Ses adjointes seront Meghan Agosta et Brianne Jenner, toutes deux de l’Ontario, ainsi que Jocelyne Larocque, du Manitoba.

En 2014 aux Jeux de Sotchi, Poulin a marqué les buts égalisateur et vainqueur en finale. Dans le match ultime aux JO de 2010, elle a réussi les deux buts dans une victoire de 2-0.

En tant que capitaine aux JO, Poulin succède à Caroline Ouellette (2014), Hayley Wickenheiser (2010), Cassie Campbell (2006, 2002) et Stacey Wilson (1998).

«Je suis honorée d’être choisie pour mener le groupe et de porter le C que tant de meneuses inspirantes ont porté avant moi, a mentionné Poulin. Nous avons un groupe exceptionnel, et nous avons hâte à nos premiers coups de patins en Corée du Sud.»

Parmi les 23 joueuses, on trouve 14 athlètes qui ont aidé le Canada à remporter l’or à Sotchi.

L’équipe canadienne a également tout raflé lors des Jeux de 2002, 2006 et 2010.

Le Canada va entamer la ronde préliminaire du tournoi olympique le 11 février, contre les Russes.