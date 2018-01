JACKSONVILLE, Fla. — Les Jaguars de Jacksonville ne prendront personne par surprise la saison prochaine.

Au lendemain d’une décevante défaite aux mains des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en finale de l’Association américaine, les joueurs ont plié bagage en route vers la saison morte. Ils emportent cependant avec eux plus d’espoir que de chagrin.

Les Jaguars ont été l’une des plus grandes surprises de la saison 2017 dans la NFL. Ils ont mis un terme à leurs six dernières saisons de misère en remportant le titre de la Sud de l’Association américaine pour la première fois de l’histoire de la franchise.

Ils ont par la suite accueilli un match éliminatoire pour la première fois en 18 ans, ont surpris les Steelers de Pittsburgh et ont mené par dix points contre le vénérable Tom Brady et ses Patriots au quatrième quart.

Mais c’était très loin d’être un simple coup de chance. Avec de jeunes talents continuant d’évoluer des deux côtés du ballon, les Jaguars semblent bien placés pour se retrouver en éliminatoires pour les quelques années à venir.

«Lorsqu’on regarde en avant, nous savons que nous serons de bons candidats aspirants aux grands honneurs et nous allons continuer de travailler fort et nous mériterons notre place», a déclaré l’ailier défensif Calais Campbell, lundi.

Campbell a également expliqué que l’équipe devait suivre la même approche si elle souhaitait se rendre plus loin la saison prochaine.

Avant d’amorcer la prochaine étape, les Jaguars devront cependant prendre un moment pour se remettre de cette défaite crève-coeur face à la Nouvelle-Angleterre.

Ils seront certainement hantés par quatre jeux qui auront permis à Brady et ses hommes de reprendre le dessus.

«Laissons-nous aller et menons notre avance à la mi-temps, a mentionné l’entraîneur Doug Marrone. C’est exactement comme ça que j’ai pensé, que j’aie eu raison ou non.

Lundi déjà, les joueurs et les entraîneurs avaient déjà commencé à faire leur deuil. Ils tourneront bientôt la page.

«De se rendre là et de montrer au monde entier que nous pouvons jouer du bon football et que nous pouvons résister aux Patriots sans crouler sous la pression, c’était énorme, a admis le plaqueur défensif Malik Jackson. Nous avons répondu à plusieurs de nos détracteurs. Les gens veulent nous donner le respect que nous méritons; mais ils n’ont pas à le faire. Nous nous sommes prouvé beaucoup à nous-mêmes et je crois que nous allons continuer à bâtir notre équipe à partir d’ici.»

D’autres questions demeurent en suspend en vue de la prochaine saison.

La plus grande concerne l’avenir du quart-arrière Blake Bortles. Les Jaguars ont exercé l’option sur son contrat de recrue, ce qui signifie qu’il ne lui restera qu’une seule année à 19,053 millions US$. Bortles a montré une progression intéressante en 2017 et a bien fait durant les éliminatoires, mais les Jaguars pourraient bien décider d’attirer un joueur autonome avec un peu moins de défauts afin de compléter leur défensive dominante.

«J’aimerais bien jouer ici aussi longtemps que possible, a admis Bortles. Ce qu’ils choisissent de faire et toutes les décisions sont hors de mon contrôle. Je serais ravi par contre de pouvoir rester ici. Avec un peu de chance, ça pourrait arriver.»