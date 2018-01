TORONTO — Les Maple Leafs de Toronto ont placé le nom de Morgan Rielly sur la liste des blessés en raison d’une blessure au haut du corps.

L’équipe en a fait l’annonce lundi peu avant leur affrontement face à l’Avalanche du Colorado au Air Canada Centre.

Le défenseur sera écarté de la formation au moins jusqu’à la pause des étoiles de la LNH.

Rielly a semblé se blesser mardi dernier face aux Flyers de Philadelphie lorsqu’il est tombé de manière étrange sur la glace en deuxième période. Sur le coup, il avait terminé le match, mais n’avait cependant pas revêtu son uniforme face aux Sénateurs d’Ottawa quatre jours plus tard et son état devait être réévalué quotidiennement.

Âgé de 23 ans, Rielly se trouve au sommet chez les défenseurs de la formation torontoise avec une récolte de 31 points en 47 matchs.

Les Maple Leafs ont procédé au rappel du jeune défenseur de 22 ans Rinat Valiev des Marlies de Toronto, dans la Ligue américaine de hockey. Ce dernier a inscrit un but et a obtenu sept mentions d’aide en 29 rencontres.

Les Maple Leafs affronteront les Blackhawks de Chicago et les Stars de Dallas, mercredi et jeudi, avant le week-end des étoiles. Les Leafs reprendront par la suite le collier le 31 janvier, lorsqu’ils accueilleront les Islanders de New York.