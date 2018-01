MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé mardi soir au Centre Bell entre l’Avalanche du Colorado et le Canadien de Montréal.

Les visites se suivent mais…

La dernière fois que l’Avalanche du Colorado s’était arrêté au Centre Bell, le 10 décembre 2016, l’équipe de Jared Bednard avait accordé 16 tirs et six buts pendant les 20 premières minutes de jeu, chemin faisant vers une dégelée de 10-1. Rien de cela ne s’est répété au fil d’une première période peu attrayante. Les deux formations ont totalisé 15 tirs, dont dix par le Tricolore, et les gardiens Carey Price et Jonathan Bernier n’ont pas été vraiment testés.

Deslauriers brise la glace

Pour la première fois depuis le début de leur impressionnante séquence de dix victoires, les joueurs de l’Avalanche ont accordé le premier but dans un match. L’honneur de réaliser ce tour de force est allé au Canadien et à Nicolas Deslauriers. Le combatif attaquant du Tricolore a montré, une fois de plus, de bonnes mains mais aussi de bons réflexes en sautant sur une rondelle libre dans l’enclave après un tir de Jonathan Drouin bloqué par Mark Barberio, avant de déjouer Jonathan Bernier d’un tir bas. Ce septième but de Deslauriers, à son 28e match, lui permettait d’établir un sommet personnel en carrière.

Galchenyuk frappe en avantage numérique

Involontairement lié au premier but du Canadien, Mark Barberio était confortablement assis au banc des punitions quand le Canadien a doublé son avance à peine deux minutes après le but de Deslauriers. Jonathan Drouin a de nouveau préparé le jeu à la droite de Jonathan Bernier avant de glisser la rondelle vers Paul Byron, posté dans l’enclave. Ce dernier l’a tout simplement fait dévier à sa droite, où attendait Alex Galchenyuk. Le talentueux attaquant du Canadien n’a pas raté l’occasion qui s’est présenté à lui, pour son 12e de la saison.

Une combinaison qui favorise le Canadien

L’Avalanche du Colorado s’est présenté à Montréal avec l’un des bons avantages numériques dans la LNH (8e place à 20,9 pour cent), mais l’un des pires à l’étranger (30e place à 11,8 pour cent). Pendant ce temps, le Canadien ne se débrouille pas très bien en désavantage numérique (24e place à 78,1 pour cent), mais excelle à ce chapitre à domicile (4e place à 87 pour cent). Cette efficacité du Canadien au Centre Bell et l’inertie de l’Avalanche à l’extérieur de Denver expliquent peut-être pourquoi les hommes de Jared Bednar n’ont obtenu que deux tirs en quatre tentatives avec l’avantage d’un homme pendant les 40 premières minutes de jeu.

Drouin complète une brillante soirée

Jonathan Drouin a complété un premier match de trois points avec le CH à 12:36 au troisième vingt, redirigeant une passe de Jeff Petry. Nathan MacKinnon a privé Carey Price d’un jeu blanc avec un tir des poignets à 14:11, méritant son neuvième but depuis 10 matches. Brendan Gallagher a logé le disque dans un filet désert, avec 1:36 au cadran, puis J.T. Compher a enfilé l’autre but des visiteurs, avec 12 secondes à disputer. Le Tricolore a su mettre fin à la séquence de 10 victoires d’affilée du Colorado.