BOSTON — Brad Marchand a récolté un but et une aide et les Bruins de Boston ont poursuivi leur lancée en l’emportant 3-2 aux dépens des Devils du New Jersey, mardi soir.

Patrice Bergeron et Riley Nash ont aussi enfilé l’aiguille pour les Bruins, qui ont signé une quatrième victoire de suite et qui ont porté à 13-0-4 leur fiche lors de leurs 17 derniers matchs. Tuukka Rask a stoppé 37 lancers dans la victoire.

Miles Wood et Damon Severson ont répliqué pour les Devils, qui ont perdu trois parties de suite en temps réglementaire pour une première fois cette saison. Cory Schneider a effectué 17 arrêts dans les deux premières périodes avant d’être remplacé par Ken Appleby, qui a été parfait sur quatre tirs.

Les Devils éprouvent des difficultés depuis quelques semaines et ils montrent un dossier de 2-6-3 à leurs 11 dernières sorties.

Les Devils ont dominé les Bruins 20-9 au chapitre des tirs en première période, mais ils ont été incapables de déjouer Rask. Les Devils ont pris les devants deux fois au deuxième vingt, mais leurs adversaires ont créé l’égalité chaque fois avant que Marchand inscrivent son 21e filet de la campagne alors qu’il ne restait que 33 secondes à écouler à l’engagement.