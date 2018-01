DALLAS — Alexander Radulov a amassé deux buts et une aide pour permettre aux Stars de Dallas d’écraser les Panthers de la Floride 6-1, mardi soir.

Devin Shore a récolté un but et une mention d’assistance alors que Jamie Benn, Mattias Janmark et Tyler Pitlick ont aussi trouvé le fond du filet pour les Stars, qui ont porté à 4-0-1 leur fiche au cours des cinq derniers matchs. Ben Bishop a conclu la rencontre avec 33 arrêts.

Aaron Ekblad a été l’unique marqueur des Panthers. La recrue Harri Sateri a repoussé 30 rondelles après que James Reimer eut quitté la rencontre dès la quatrième minute de jeu en raison d’une blessure.

Les Panthers ont perdu trois joueurs lors de cet affrontement. Outre Reimer, Alexander Petrovic et Micheal Haley ont été expulsés après avoir reçu une inconduite de partie. Les Panthers revendiquent un dossier de 2-5-2 à leurs neuf derniers matchs.

Radulov a touché la cible en avantage numérique lors de la deuxième période et il a refait le coup lors d’une échappée, au troisième vingt. Lui et Benn ont inscrit au moins un point lors de leurs huit dernières sorties. Ils ont tous les deux 20 buts cette saison.