EDMONTON — Jack Eichel a obtenu un but et trois mentions d’assistance, Ryan O’Reilly a fait bouger les cordages deux fois et les Sabres de Buffalo ont facilement blanchi les Oilers d’Edmonton 5-0, mardi soir.

Sam Reinhart a ajouté un but et deux aides et Zemgus Girgensons a fourni l’autre réussite des Sabres, qui ont gagné deux matchs de suite pour seulement une deuxième fois cette saison. Ils avaient signé deux gains consécutifs entre le 21 et le 24 octobre. Robin Lehner a effectué 33 arrêts pour enregistrer un deuxième blanchissage cette saison.

Cam Talbot a amorcé la rencontre et il a stoppé 18 des 22 tirs dirigés vers lui. Al Montoya est venu en relève et il a cédé une fois sur 12 lancers pour les Oilers, qui ont vu leur séquence de trois victoires prendre fin.

Les Oilers ont été blanchis pour une sixième fois cette saison.

Les Sabres ont attendu les dernières minutes du premier tiers avant d’ouvrir le pointage. Reinhart a fait dévier un tir de Rasmus Ristolainen lors d’une supériorité numérique. Ils ont explosé pour quatre autres buts en deuxième période, dont ceux de Eichel et de O’Reilly en avantage numérique.