ANAHEIM, Calif. — Andrew Cogliano et Adam Henrique ont couronné une première période de quatre buts des Ducks d’Anaheim, qui ont eu le meilleur 6-3 contre les Rangers de New York, mardi soir.

Ryan Getzlaf et Corey Perry ont tous les deux amassé un but et une assistance alors que Rickard Rakell et J.T. Brown ont également aidé les Ducks à gagner un quatrième match au cours de leurs six derniers. John Gibson a réalisé 41 arrêts.

Rick Nash a enfilé l’aiguille deux fois tandis que Michael Grabner a marqué un but pour les Rangers, qui ont perdu six de leurs huit dernières sorties. Henrik Lundqvist a été chassé de la rencontre après avoir alloué trois buts sur sept tirs en première période.

Le but de Cogliano est survenu lors d’une montée des siens, battant Lundqvist d’un tir du côté de la mitaine. Les Rangers ont ensuite confié le filet à Ondrej Pavelev, qui a donné un but sur le premier tir qu’il a vu. Henrique s’est amené en échappée pour faire bouger les cordages et porter le pointage 4-2.

Pavelec a cédé deux fois sur 23 tirs.

Grabner a réduit l’écart à un seul but lors d’un désavantage numérique, en deuxième période, mais Rakell a redonné une priorité de deux buts aux Ducks lors d’un avantage numérique au dernier tiers. Getzlaf a scellé l’issue de l’affrontement dans un filet désert.