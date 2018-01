SAN JOSE, Calif. — Bryan Little a fait bouger les cordages pour une deuxième du match seulement 18 secondes après le début de la prolongation et les Jets de Winnipeg ont défait les Sharks de San Jose 5-4, mardi soir.

Joel Armia a également touché la cible deux fois pendant que Mathieu Perreault ajoutait un but et une mention d’assistance. Les Jets ont remporté un troisième match de suite et un cinquième à leurs sept derniers. Connor Hellebuyck a terminé la partie avec 29 arrêts.

Joe Pavelski, Logan Couture, Chris Tierney et Timo Meier ont répliqué pour les Sharks, qui ont perdu pour une deuxième fois en sept parties. Aaron Dell a bloqué 18 lancers dans la défaite.

Le deuxième but d’Armia a propulsé les Jets en avant 4-3 alors qu’il restait 8:22 à écouler à la rencontre, mais Meier a créé l’égalité moins de quatre minutes plus tard.

Les Jets, qui n’avaient marqué qu’un but à chacun de leurs quatre derniers matchs, ont trouvé le fond du filet trois fois dans les 12 premières minutes. C’est toutefois le 10e but de la campagne de Little qui a finalement fait la différence.

Little a profité de tout le travail de son coéquipier Dustin Byfuglien, harcelé par le défenseur des Sharks Brent Burns, pour pousser une rondelle dans un filet abandonné par Dell, déporté à sa droite.