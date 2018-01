COLUMBUS, Ohio — Les Blue Jackets de Columbus ont conclu une entente d’un an à deux volets avec l’attaquant Nathan Gerbe.

Le hockeyeur âgé de 30 ans n’a pas joué dans la LNH depuis la saison 2015-16, avec les Hurricanes de la Caroline. Il a passé les deux dernières campagnes en Suisse.

Le directeur général Jarmo Kekalainen a mentionné mercredi que le nom de Gerbe sera placé au ballottage afin qu’il soit assigné aux Monsters de Cleveland, le club-école des Blue Jackets.

Gerbe a marqué 58 buts et amassé 80 mentions d’assistance en 394 rencontres dans la LNH avec les Sabres de Buffalo et les Hurricanes.

Il a connu quatre saisons de 25 points ou plus, et a notamment établi des sommets personnels avec 16 buts et 15 mentions d’aide en 64 parties avec les Sabres en 2010-11.

Les Blue Jackets étaient à la recherche de profondeur en attaque, à la suite des blessures subies par Cam Atkinson, Brandon Dubinsky et Sonny Milano.