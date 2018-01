MINNEAPOLIS — Le releveur des Twins du Minnesota Glen Perkins a officiellement confirmé sa retraite, mettant ainsi un terme à sa carrière de 12 saisons dans le Baseball majeur ponctuée de 120 sauvetages.

Perkins a annoncé sur Twitter mercredi qu’il avait accroché son gant pour de bon. Il a ajouté qu’il souhaitait passer plus de temps avec sa famille et se dévouer davantage à ses passe-temps, parmi lesquels se trouvent le brassage de bières, le fumage de la viande et la menuiserie.

«Ce sera la même chose qu’à l’habitude, a écrit Perkins, sauf pour ce qui est du baseball.»

Perkins, un joueur de l’Université du Minnesota qui a été sélectionné en première ronde lors du repêchage de 2004, a participé au match des étoiles à trois reprises (2013-15) pour l’équipe de son État natal. Les blessures l’ont toutefois ralenti ces dernières années.

Il est passé sous le bistouri pour réparer une déchirure à la coiffe du rotateur de l’épaule gauche en 2016, et n’a pris part qu’à 10 matchs au cours des deux dernières campagnes. Le vétéran âgé de 34 ans a terminé sa carrière avec une moyenne de points mérités de 3,88 et 624 manches et un tiers lancées.