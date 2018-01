CHARLOTTE, N.C. — Fred VanVleet a récolté 19 points pour aider les Raptors de Toronto à l’emporter facilement contre les Hawks d’Atlanta, 108-93.

VanVleet a aussi fourni sept rebonds et cinq passes. Il a fait mouche quatre fois sur six pour les tirs de trois points.

Jonas Valanciunas a inscrit 16 points et 13 rebonds pour les Raptors, qui ont gagné trois de leurs quatre derniers matches.

DeMar DeRozan a ajouté 14 points, deux de plus que Serge Ibaka et cinq de plus que Kyle Lowry.

Toronto a été sans pitié en première demie, prenant jusqu’à 20 points d’avance grâce à huit tirs de trois points, notamment.

Le groupe de Dwane Casey va rejouer vendredi à domicile, contre le Jazz de l’Utah.

Dennis Schroder a obtenu 20 points pour les Hawks, qui terminaient un séjour de six matches à la maison avec un dossier de 3-3.