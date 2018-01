INDIAN WELLS, Calif. — Serena Williams sera de retour au jeu dans un tournoi de la WTA pour la première fois depuis la naissance de son premier enfant en septembre.

Williams fait partie des joueuses qui ont confirmé leur présence à l’Omnium BNP Paribas, qui se déroulera du 5 au 18 mars à l’Indian Wells Tennis Garden.

Ce sera le premier tournoi de la double championne d’Indian Wells en 14 mois, soit depuis sa victoire aux Internationaux d’Australie en 2017.

Williams avait atteint les demi-finales en 2015 et la finale en 2016 à son retour en Californie, après avoir boycotté le tournoi pendant plusieurs années en raison des commentaires racistes provenant des gradins.

La favorite Simona Halep, la championne en titre Elena Vesnina, et les ex-championnes Maria Sharapova et Caroline Wozniacki y seront également. Tout comme la championne de Wimbledon Garbine Muguruza, la championne des Internationaux des États-Unis Sloane Stephens, Karolina Pliskova ainsi que les Américaines Madison Keys et Coco Vandeweghe.

Du côté masculin, le champion en titre Roger Federer convoitera son sixième titre à Indian Wells. Novak Djokovic, qui a aussi confirmé sa présence, et lui ont cinq titres chacun. Rafael Nadal, Grigor Dimitrov, Juan Martin del Potro et Stanislas Wawrinka se joindront à eux.