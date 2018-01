SAN DIEGO — Tiger Woods commence sa nouvelle saison sur le circuit de la PGA à Torrey Pines, comme dans le bon vieux temps.

Seulement, cette fois-ci les circonstances sont différentes.

Woods n’était pas confronté à des attentes très élevées, mais plutôt à de la curiosité jeudi à l’Omnium Farmers Insurance. Il est de retour à la compétition après avoir subi une fusion lombaire en avril dernier, sa quatrième opération au dos en trois ans. Lorsqu’il a tenté d’effectuer un retour au jeu après une pause de 16 mois l’an dernier à Torrey Pines, il n’a pu franchir le seuil de qualifications pour les rondes du week-end.

Ce sera seulement son deuxième tournoi sur le circuit de la PGA depuis août 2015.

Woods a enlevé les honneurs de ce tournoi à sept reprises en carrière. Il a aussi gagné l’Omnium des États-Unis à Torrey Pines en 2008, en plus d’y avoir décroché le titre de champion du monde chez les juniors alors qu’il était adolescent. La différence entre Woods cette année et celui de l’an dernier, c’est qu’il ne ressent plus de douleur au dos.