NEW YORK — LeBron James a repêché Kevin Durant et a renoué avec Kyrie Irving en vue du match des étoiles de la NBA.

Stephen Curry a quant à lui choisi James Harden et Giannis Antetokounmpo, les deux meilleurs marqueurs du circuit, en plus de repêcher ses deux coéquipiers des Warriors de Golden State, jeudi.

James et Curry ont été nommés capitaines des deux formations qui s’affronteront le 18 février prochain au Staples Center de Los Angeles. Il s’agit du premier match des étoiles de la NBA qui n’utilisera pas le format de l’Association de l’Est contre l’Association de l’Ouest.

La ligue espère que ce nouveau fonctionnement ramènera l’intensité des vieux jours qui a été absente lors des deux dernières éditions. L’Association de l’Ouest avait marqué pas loin de 200 points à chaque fois.

Le repêchage des étoiles n’était pas télédiffusé et ni James ni Curry n’était autorisé à révéler qui ils avaient choisi en premier lorsqu’ils ont accordé une entrevue à TNT lorsque les deux formations ont été dévoilées.

James a également opté pour le duo des Pelicans de La Nouvelle-Orléans Anthony Davis et DeMarcus Cousins. Son groupe de réserviste est composé de Russell Westbrook, son coéquipier Kevin Love, les gardes des Wizards de Washington John Wall et Bradley Beal, LaMarcus Aldridge des Bulls de San Antonio, ainsi que Victor Oladipo et Kristaps Porzingis.

Après avoir sélectionné Joel Embiid des 76ers de Philadelphie et DeMar DeRozan des Raptors de Toronto, Curry a complété sa formation avec ses coéquipiers Klay Thompson et Draymond Green, Jimmy Butler et Karl-Anthony Towns du Minnesota, ainsi que Kyle Lowry, Damian Lillard et Al Horford.