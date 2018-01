PHILADELPHIE — Brayden Point, Yanni Gourde et Ryan Callahan ont tous les trois touché la cible en deuxième période pour permettre au Lightning de Tampa Bay d’écraser les Flyers de Philadelphie 5-1, jeudi soir.

Le Lightning amorce ainsi la pause du match des étoiles avec le meilleur dossier de la LNH.

Vladislav Namestnikov a enfilé l’aiguille à deux reprises tard en troisième période afin de sceller la victoire. Andrei Vasilevskiy a bloqué 36 rondelles.

Les Flyers ont retiré leur gardien de but alors qu’il restait 7:20 pour profiter d’un six contre quatre. Travis Konency a réussi le seul filet des siens sur la séquence.

Le Lightning connaît son meilleur départ dans l’histoire de la franchise et domine le circuit Bettman avec 34 victoires et 71 points. Les joueurs vedettes du Lightning auront cependant peu de temps pour se reposer: Steven Stamkos, Nikita Kucherov et Vasilevskiy ont été nommés parmi les joueurs sélectionnés pour le match des étoiles. Victor Hedman a été remplacé par Point en raison d’une blessure.

La troupe de Jon Cooper — qui se trouve au sommet de la LNH avec une moyenne de 3,50 buts par match avant le match de jeudi — ont inscrit trois buts d’affilée en deuxième période, infligeant une défaite aux Flyers tout juste avant la pause des étoiles.