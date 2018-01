SUNRISE, Fla. — Alex Ovechkin a marqué son 30e but de la saison et a récolté sa 500e mention d’aide en carrière et les Capitals de Washington ont mis un terme à une séquence de trois défaites en battant les Panthers de la Floride 4-2, jeudi soir.

Ovechkin est la sixième joueur dans l’histoire de la LNH ayant marqué au moins 30 buts lors de 13 saisons consécutives ou plus.

Brett Connolly, John Carlson et Nicklas Backstrom ont également noirci la feuille de pointage pour les Capitals. Braden Holtby a repoussé 32 tirs.

Denis Malgin a inscrit un doublé chez les Panthers, qui se sont inclinés pour un troisième match de suite. Harri Sateri a stoppé 42 lancers à son deuxième départ dans la LNH.

Carlson a donné les devants 3-2 aux Capitals en déjouant Sateri d’un tir sur réception alors qu’il restait 2:22 en deuxième période.

Connolly a creusé l’écart 4-2 au début du troisième engagement grâce à un avantage numérique. Il s’agissait de son quatrième but en cinq rencontres.