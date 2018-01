VANCOUVER — Robin Lehner a effectué 30 arrêts pour obtenir son deuxième blanchissage d’affilée et les Sabres de Buffalo ont blanchi les Cancuks de Vancouver 4-0, jeudi soir.

Sam Reinhart, Nicholas Baptiste, Kyle Okposo et Johan Larsson ont sonné la charge pour les Sabres (14-22-9), qui ont signé un troisième gain consécutif pour la première fois de la saison. Les Sabres avaient également blanchi les Oilers 5-0 mardi.

Les Canucks (19-24-6) disputaient leur deuxième match d’une séquence de cinq rencontres à domicile et n’ont obtenu que de très maigres chances en attaque.

Jacob Markstrom a repoussé 22 tirs pour la troupe de Travis Green.

Les Sabres ont sorti l’artillerie lourde et ont dominé la plus grande partie du match. Baptiste a inscrit son premier but de la saison afin de procurer une avance de 2-0 aux siens en deuxième période.