ANAHEIM, Calif. — Adam Henrique a inscrit le but de la victoire en tirs de barrage, en plus de récolter un but en temps réglementaire et une mention d’aide, et les Ducks d’Anaheim ont défait les Jets 4-3, jeudi soir.

Les Ducks ont ainsi mis un terme à la série de trois victoires des Jets.

Nick Ritchie et Ryan Kesler ont également trouvé le fond du filet en temps réglementaire pour les Ducks, qui affichent un dossier de 4-1 à domicile.

Le gardien des Ducks John Gibson a réalisé 24 arrêts avant de céder sa place alors qu’il ne restait que 6:40 à jouer, suite à une collision avec Blake Wheeler. Ryan Miller a bloqué les cinq tirs de Jets en fusillade.

Connor Hellebuyck a fait face à 39 tirs dans la défaite. Jack Roslovic a marqué son premier filet en carrière dans la LNH afin d’égaler la marque 3-3 à 6:19 en troisième période. Patrick Laine et Brandon Tanev ont inscrit les autres buts des Jets.

Les Ducks présentent une fiche de 3-5 en tirs de barrage cette saison.