SAN JOSE, Calif. — Ryan McDonagh a inscrit ses deux premiers buts de la saison, tandis que Brady Skjei a ajouté un filet en désavantage numérique au moment opportun pour permettre aux Rangers de New York d’avoir le dessus 6-5 sur les Sharks de San Jose, jeudi soir.

McDonagh et Skjei ont permis aux Rangers de surmonter un déficit en deuxième période.

J.T. Miller a marqué le but qui a fait la différence à 18:10 de la troisième période pour procurer une avance de 6-4 aux Rangers, en plus d’amasser deux passes.

Kevin Hayes et Jesper Fast ont également fait mouche pour la formation new-yorkaise, qui a stoppé à trois sa série de défaites. Ondrej Pavelec, qui obtenait un départ depuis le 13 janvier, a repoussé 23 tirs.

Logan Couture a inscrit ses 19e et 20e buts de la saison pour les Sharks. Barclay Goodrow, Marc-Édouard Vlasic, un but une aide, et Tomas Hertl ont noirci la feuille de pointage chez les Sharks. Kevin Labanc a récolté trois mentions d’assistance.

Aaron Dell a réalisé 23 arrêts.

Les Sharks se débrouillaient sans les services de leur joueur de centre Joe Thornton, qui devra s’absenter pour une durée indéterminée après avoir subi une blessure au genou mardi.

Le directeur général Doug Wilson a annoncé que Thornton était passé sous le bistouri jeudi afin de réparer sa blessure au ligament collatéral tibial du genou droit.