MELBOURNE, Australie — Roger Federer n’a eu besoin que de 62 minutes pour passer en finale des Internationaux d’Australie pour la septième fois de sa carrière, quand le Sud-Coréen Hyoen Chung s’est retiré avec l’Helvète en avant 6-1, 5-2.

Chung était aux prises avec d’importantes ampoules au pied gauche et n’était plus en mesure de poursuivre.

Federer tentera de défendre son titre à Melbourne et d’ajouter un 20e sacre en tournois du Grand Chelem à son illustre palmarès.

Cette courte sortie sur le court du Rod Laver Arena, dont le toit était fermé pour ce duel, permettra en quelque sorte d’annuler le repos supplémentaire dont aura bénéficié l’adversaire de Federer en finale, dimanche. Marin Cilic, tête de série no 6, a obtenu son laissez-passer pour cette finale jeudi. De n’avoir dû livrer qu’une heure de tennis vendredi sera bénéfique à Federer en vue de la finale de dimanche.

Plus tôt, la Hongroise Timea Babos et la Française Kristina Mladenovic sont respectivement devenues les premières joueuses de leur pays respectif à soulever le trophée du double féminin des Internationaux d’Australie quand elles ont défait les Russes Ekaterina Makarova et Elena Vesnina 6-4, 6-3.

En double mixte, la Canadienne Gabriela Dabrowski et son partenaire croate Mate Pavic, têtes de série no 8, ont atteint la finale en surprenant Makarova et le Brésilien Bruno Soares en deux manches rapides de 6-1, 6-4. Le duel face au duo classé troisième a duré à peine 56 minutes.