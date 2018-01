TAIPEI CITY, Taïwan — Les Torontois Lubov Ilyushechkina et Dylan Moscovitch ont terminé quatrièmes en couple aux Championnats quatre continents.

Les États-Unis ont réussi un doublé, alors que Tarah Kane et Danny O’Shea ont terminé sur la plus haute marche du podium en vertu de leurs 194,42 points. Ils ont été suivis d’Ashley Cain et Timothy Leduc, à 190,61.

Les Nord-Coréens Tae Ok Ryom et Ju Sik Kim ont pris la troisième place avec un pointage de 184,98. Les Canadiens ont suivi à 179,00.

La Rimouskoise Camille Ruest et son partenaire de Calgary, Drew Wolfe, sont passés de la neuvième à la septième place, tandis que les Québécois Sydney Kolodziej, de Montréal, et Maxime Deschamps, de Vaudreuil-Dorion, ont conclu au neuvième échelon.

Chez les dames, Kaori Sakamoto a mené un balayage japonais.

Les trois Canadiennes en lice — Alaine Chartrand, Alicia Pineault et Michelle Long — ont terminé respectivement en huitième, 13e et 15e places.