NEW YORK — Jose Reyes et les Mets de New York ont finalisé une attente d’un an d’une valeur de 2 millions $US qui pourrait permettre au joueur d’avant-champ d’obtenir 500 000 $ supplémentaires en bonus de performance.

Reyes a affirmé par voie de communiqué, vendredi, qu’il se sentait chez lui avec les Mets et qu’il était excité de revenir au sein d’un groupe de très bons coéquipiers. Il a ajouté qu’il ferait tout en son possible pour aider la formation new-yorkaise à retourner en séries.

Âgé de 34 ans, Reyes a été sélectionné quatre fois au match des étoiles entre les saisons 2003 et 2011, alors qu’il évoluait avec les Mets. Il a quitté l’équipe après avoir remporté le championnat des frappeurs des Majeures, en 2011, signant un contrat de six ans d’une valeur de 106 millions $ avec les Marlins de Miami. Reyes a été échangé aux Blue Jays de Toronto en novembre 2012. Il a ensuite porté les couleurs des Rockies du Colorado avant de revenir avec les Mets, en 2016.

L’année dernière, en 145 parties avec les Mets, il a frappé 15 circuits et produit 58 points tout en maintenant une moyenne au bâton de ,246.