LAKE BUENA VISTA, Fla. — Le demi offensif Mark Ingram, des Saints de La Nouvelle-Orléans, est monté dans autant de manèges qu’il lui a été possible de le faire, ces derniers jours, à Disney World.

«Space Mountain». «The Incredible Hulk». «Expedition Everest». Son préféré? Rock ‘n’ Roller Coaster, dont la vitesse s’élève à environ 95 km/h.

Ces randonnées à sensations fortes auront probablement été les seules aventures à plein régime pour Ingram au cours de la semaine.

Même si le Pro Bowl réunira plus de 30 joueurs qui en seront à leur première participation, il faut prévoir que le match annuel des étoiles de la NFL, dimanche, regorgera de jeux spectaculaires et de points.

Demeurer à l’abri des blessures, par ailleurs, est plus important que d’éviter les critiques pour avoir participé à un duel qui ressemble très peu à un vrai match de football.

«Nous sommes ici, d’abord et avant tout, pour avoir un peu de plaisir et donner un spectacle aux amateurs, a déclaré Ingram. Et nous voulons voir personne se blesser.»

Pour une deuxième année d’affilée, le Pro Bowl sera présenté au Camping World Stadium à Orlando. Il reste une année à écouler au pacte de trois ans qui assure la présentation du match dans la ville touristique qui abrite les installations de Disney World.

Les joueurs des deux équipes se sont entraînés toute la semaine au complexe Wide World of Sports d’ESPN, et pour plusieurs des participants, il s’agissait d’une belle occasion pour passer plus de temps en famille.

Le quart Drew Brees, des Saints, et l’ailier espacé Antonio Brown, des Steelers de Pittsburgh, étaient accompagnés de leurs enfants lors de séances d’entraînement plus ou moins supervisées.

Brees, Brown et quelques autres sont déjà passés par là. Tous les nouveaux venus n’ont fait que suivre l’exemple des vétérans, tout en leur posant certaines questions. Celle qui revenait le plus fréquemment: avec quelle vigueur doit-on jouer?

«Tu ne le sais pas, a répondu le secondeur Telvin Smith, des Jaguars de Jacksonville. Tu dois décider si tu vas te présenter ici et jouer comme tu joues habituellement ou comme un participant au Pro Bowl.»

Smith a passé autant de temps que possible à signer des autographes après chaque séance d’entraînement. Une journée, il allait d’un côté du terrain et le lendemain, il se rendait de l’autre côté.

Il se dit que de donner du temps aux amateurs permettra de compenser pour ce qu’ils vont voir sur le terrain dimanche.

«De l’extérieur, a noté Smith, je peux comprendre les gens qui veulent voir les meilleurs affronter les meilleurs. Mais de l’intérieur, nous venons tout juste de compléter une longue saison et ce match est davantage une fête pour avoir réalisé quelque chose de spécial. ‘Votre travail acharné a rapporté des dividendes durant la saison. Amusez-vous et épargnez votre corps.’»

Aucun des participants au Pro Bowl ne peut se permettre de subir une blessure à ce moment particulier de la saison, surtout que l’on est à dix semaines du début des programmes d’entraînement, et à six semaines de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

«Je vais venir ici et me faire plaisir, m’amuser, a admis le demi de coin Jalen Ramsey, des Jaguars.

«Je suis un compétiteur et en bout de ligne, je vais jouer un peu, mais je ne serai pas trop dur à l’endroit des autres. Il faut s’assurer que tout le monde reste en santé.»