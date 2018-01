SAN DIEGO — Ryan Palmer s’est emparé du premier rang de l’Omnium Farmers Insurance grâce à une ronde de 67 (moins-5), vendredi, sur le parcours nord de Torrey Pines.

Palmer a effacé deux bogueys tôt en début de deuxième ronde et il a complété sa journée en réussissant coup sur coup un aigle et un oiselet. Il montre un pointage cumulatif de moins-11.

Palmer détient une avance d’un coup sur le champion en titre de l’événement, Jon Rahm, qui a réussi un oiselet lors de deux de ses trois derniers trous pour signer une carte de 66. Rahm est d’ailleurs en bonne position pour s’emparer du premier rang mondial.

Le meneur au terme de la première ronde, Tony Finau, a bouclé le parcours sud de Torrey Pines en 70 coups et il est accompagné au troisième échelon par Luke List (66), à moins-9.

Pour une première fois en 29 mois, Tiger Woods participera aux rondes du week-end d’un tournoi de la PGA. Woods a dû venir de l’arrière pour éviter le couperet, à son retour au jeu après avoir subi une quatrième intervention chirurgicale au dos.

L’ancien numéro un mondial se trouvait du mauvais côté du vert à son dernier trou de la journée, une normale-5, mais il a effectué deux coups roulés pour réussir un oiselet et remettre une carte de 71.

Ben Silverman (71) et Corey Conners (68) sont les Canadiens les mieux classés à l’aube du week-end. Les deux golfeurs se retrouvent à égalité en 23e place, à moins-4. Leurs compatriotes Adam Hadwin (70) et Nick Taylor (71) disputeront également les deux prochaines rondes. Ils occupent respectivement les 33e et 65e positions.