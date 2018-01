LAVAL, Qc — Nic Petan s’est fait complice de trois buts et le Moose du Manitoba a battu le Rocket de Laval 4-1, vendredi soir, à la Place Bell.

Petan, qui connaît une excellente saison avec 37 points en 36 parties, a mis la table pour le but de Mason Appleton, en première période, et ceux de Michael Spacek et Patrice Cormier, au troisième vingt, pour permettre au Moose (28-10-5) de signer une deuxième victoire de suite.

Elgin Pearce, avec son premier filet de la campagne, a aussi marqué pour les visiteurs, qui occupent le premier rang de la section Centrale. Eric Comrie a vu beaucoup d’action et il a stoppé 39 des 40 lancers dirigés vers lui.

Daniel Audette, lors d’un avantage numérique, a été le seul à faire bouger les cordages pour le Rocket (17-21-7), qui a encaissé un deuxième revers consécutif. Charlie Lindgren a cédé trois fois sur 29 tirs devant la cage des Lavallois.

Les hommes de Sylvain Lefebvre n’ont remporté que huit victoires en 25 parties à la Place Bell (8-14-3) et une seule en sept matchs à domicile en 2018.

Le Rocket affrontera à nouveau le Moose dans son amphithéâtre, samedi soir.

Le Moose a été la première formation à ouvrir le pointage, à mi-chemin au premier engagement. Petan a repéré Appleton entre les deux cercles de mise en jeu. Appleton a fait un demi-tour et il a décoché un excellent lancer des poignets qui a trompé la vigilance de Lindgren.

Audette a permis à sa troupe de créer l’égalité en début de deuxième période, lors d’une supériorité numérique. Bien posté à l’embouchure du filet, il s’est emparé d’un retour de lancer de Nikita Scherbak pour inscrire son 10e but de la saison. Scherbak a par le fait même amassé au moins un point dans une sixième partie consécutive.

Le Rocket a toutefois joué de malchance quelques minutes plus tard. Éric Gélinas a voulu faire glisser la rondelle le long de la bande et derrière son gardien, mais le disque a bifurqué avant de revenir devant le filet. Pearce n’en demandait pas tant et il a surpris Lindgren, qui a tout tenté pour réaliser l’arrêt. Il s’agissait de son premier but en carrière dans la Ligue américaine de hockey.

En troisième période, Spacek a porté un dur coup à l’équipe locale lorsqu’il a effectué un tir sur réception à la suite d’une superbe passe entre les jambes de Petan. Cormier a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert, quelques secondes après que Chris Terry eut frappé le poteau.