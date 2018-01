ROUYN-NORANDA, Qc — Tommy Beaudoin a enfilé l’aiguille deux fois et les Huskies de Rouyn-Noranda ont battu les Tigres de Victoriaville 4-1, vendredi, à l’Aréna Iamgold.

Beaudoin a profité d’un avantage numérique pour procurer une avance de 3-1 aux Huskies à mi-chemin au troisième engagement. Il a ensuite scellé l’issue du match dans un filet désert.

Peter Abbandonato a ouvert le pointage et Alex Beaucage a doublé l’avance des Huskies, qui n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs quatre derniers matchs.

Maxime Comtois a marqué son 23e but de la campagne, moins de deux minutes avant le premier but de Beaudoin. Les Tigres ont vu leur série de quatre victoires prendre fin.

Samuel Harvey a été nommé la première étoile du duel, lui qui a stoppé 20 tirs entre les poteaux des Huskies. Etienne Montpetit a effectué 26 arrêts pour les Tigres.

Sea Dogs 1 Titan 5

Cinq joueurs différents ont touché la cible et le Titan d’Acadie-Bathurst a vaincu les Sea Dogs de Saint-Jean 5-1.

Mitchell Balmas, Antoine Morand et German Rubtsov ont tous les trois récolté un but et une mention d’aide pour le Titan, qui s’est distancé en troisième période pour signer une quatrième victoire de suite. Olivier Galipeau et Marc-André LeCouffe ont également trouvé le fond du filet.

Cédric Paré a été l’auteur de l’unique réussite des Sea Dogs, qui n’ont gagné qu’un seul de leurs huit matchs en 2018.

Evan Fitzpatrick a été très peu testé devant la cage du Titan et il a conclu l’affrontement avec 16 arrêts. Alex D’Orio a connu un sort différent chez les Sea Dogs, allouant cinq buts sur 40 lancers.

Screaming Eagles 3 Islanders 5

Pierre-Olivier Joseph a fait bouger les cordages à deux reprises et les Islanders de Charlottetown ont défait les Screaming Eagles du Cap-Breton 5-3.

Joseph a inscrit le but gagnant et le but d’assurance en deuxième période, permettant aux Islanders de mettre fin à une séquence de deux revers. Cayse Ton, Derek Gentile et Keith Getson ont aussi noirci la feuille de pointage pour l’équipe locale.

Tyler Hylland, Adam McCormick et Gabriel Proulx ont répliqué pour les Screaming Eagles, qui n’ont pas connu la victoire à leurs cinq dernières sorties.

Matthew Welsh s’est dressé devant les attaques répétées des Screaming Eagles et il a réalisé 37 arrêts dans la victoire. Son vis-à-vis, Kyle Jessiman, a repoussé 31 rondelles pour les visiteurs.

Phoenix 4 Armada 7

Alex Barré-Boulet a continué d’augmenter son avance au sommet des meilleurs pointeurs de la LHJMQ, grâce à quatre points, et l’Armada de Blainville-Boisbriand a eu le meilleur 7-4 aux dépens du Phoenix de Sherbrooke.

Barré-Boulet a marqué deux buts pour porter son total à 41, un sommet dans le circuit, et il a terminé la soirée avec 84 points, 35 de plus que son plus proche poursuivant.

Alexander Katerinakis a amassé deux buts et une aide, Alexandre Alain et Joël Teasdale ont tous deux obtenu un but et une assistance alors que Rémy Anglehart a fourni l’autre réussite de l’Armada, qui n’a pas perdu en temps réglementaire à ses sept dernières parties et qui trône au premier rang du classement général du circuit Courteau.

Thomas Grégoire a récolté trois points, dont un but, alors que Mathieu Olivier, Hugo Roy et Félix Robert ont aussi enfilé l’aiguille pour le Phoenix.

Le gardien de l’Armada Mikhail Denisov a été chassé après avoir donné trois buts sur neuf tirs et c’est finalement la recrue Emile Samson qui a enregistré la victoire grâce à 15 arrêts. Du côté du Phoenix, Reilly Pickard a concédé les sept buts de ses adversaires, sur 30 lancers.

Voltigeurs 3 Olympiques 2

Yvan Mongo a inscrit le but vainqueur en désavantage numérique et les Voltigeurs de Drummondville ont battu les Olympiques de Gatineau 3-2.

Après une bonne séquence en zone adverse des Olympiques, Mongo a déjoué Tristan Bérubé pour procurer une avance de 3-1 aux Voltigeurs. Dawson Mercer et Robert Lynch ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les vainqueurs.

Alexandre Landerville et Darien Kielb ont trouvé le fond du filet pour les Olympiques, qui n’ont pas gagné à leurs trois derniers matchs.

Daniel Moody a bloqué 20 des 22 tirs dirigés vers lui pour les Voltigeurs tandis que Bérubé a effectué 25 arrêts pour les Olympiques.

Cataractes 2 Océanic 5

Alexis Lafrenière a enregistré un tour du chapeau et l’Océanic de Rimouski l’a emporté 5-2 contre les Cataractes de Shawinigan.

Lafrenière, qui avait inscrit quatre buts plus tôt cette saison, a amorcé et complété une poussée de quatre buts sans riposte de l’Océanic. Samuel Dove-McFalls a amassé un but et deux aides alors que Denis Mikhnin a fourni l’autre filet des siens.

Vasily Glotov et Gabriel Denis ont touché la cible pour les Cataractes, qui ont perdu leurs quatre dernières parties et qui occupent le dernier rang de la LHJMQ.

Le gardien recrue Colten Ellis a poursuivi sur sa brillante saison, obtenant une 22e victoire pour l’Océanic grâce à une prestation de 21 arrêts. La recrue des Cataractes Lucas Fitzpatrick a pour sa part repoussé 28 rondelles.

Wildcats 6 Drakkar 10

Ivan Chekhovich, Jordan Martel et D’Artagnan Joly ont connu des soirées de rêve et le Drakkar de Baie-Comeau a gagné un festival offensif au compte de 10-6 contre les Wildcats de Moncton.

Martel a réussi un tour du chapeau et il a ajouté trois aides, Chekhovich a marqué trois buts et fourni deux assistances tandis que Joly s’est fait complice de six réussites du Drakkar. Bradley Lalonde, Luke Kirwan, Antoine Girard et Christopher Benoit ont complété le pointage pour l’équipe locale.

Jakob Pelletier, Daniil Miromanov et Nicholas Welsh ont obtenu un but et une mention d’aide chacun pour les Wildcats. Dylan Seitz, Mika Cyr et Jacob Hudson ont ajouté un but.

Francis Leclerc a été bombardé de 50 lancers devant le filet du Drakkar et il a réalisé 44 arrêts. Mark Grametbauer a alloué quatre buts sur 19 tirs avant d’être remplacé par Matthew Waite, qui a cédé six fois sur 17 lancers pour les Wildcats.