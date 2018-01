MONTRÉAL — L’Impact de Montréal a annoncé que le défenseur central Kyle Fisher a subi une intervention chirurgicale avec succès, vendredi, afin de soigner une fracture de stress au tibia gauche.

Selon la direction de l’équipe, Fisher sera absent pour une période d’environ quatre mois.

Âgé de 23 ans, Fisher a marqué un but et disputé 22 matchs en carrière en MLS, dont 17 départs et 1635 minutes de jeu en deux saisons avec l’Impact.

Il a été sélectionné par le club en première ronde (14e au total) lors du SuperDraft 2016 de la MLS.