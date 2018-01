ASPEN, Colo. — Le Québécois Maxence Parrot est monté sur la plus haute marche du podium à l’épreuve de «Big Air», lors des X Games présentés à Aspen, au Colorado, vendredi soir.

Pour une troisième année consécutive et une quatrième fois en cinq ans, Parrot est décoré d’or dans cette discipline. L’athlète de 23 ans a obtenu un total de 75 points pour ses deux meilleurs sauts et il a devancé le Norvégien Markus Kleveland (73 points) et le Japonais Yuki Kadono (68 points).

En vertu d’un total de 61 points, le Canadien Mark McMorris, de Regina, a conclu l’épreuve au pied du podium à égalité avec l’Américain Chris Corning. Tyler Nicholson, de North Bay, en Ontario, s’est contenté de la sixième position (52 points).

«Tout le monde s’est vraiment dépassé ce soir. Les gars ont essayé leur quadruple, c’était incroyable. Je suis vraiment content d’avoir pu défendre mon titre de l’année dernière», a déclaré l’athlète de Bromont, en entrevue à l’animateur de la soirée au bas de la piste.

Parrot pourra ajouter cette médaille d’or à sa collection aux X Games. Depuis qu’il a commencé à participer à cet événement, en 2013, le planchiste de Cowansville compte sept podiums à sa fiche. Il a également raflé l’argent à deux reprises en «Big Air» lors des X Games d’Europe.

Parrot a représenté le Canada en slopestyle lors des Jeux olympiques de Sotchi, en 2014, terminant cinquième. Il prendra part à l’épreuve de «Big Air» lors des Jeux de Pyeongchang, dans moins d’un mois, en compagnie de McMorris et de Nicholson.