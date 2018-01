ATLANTA — Les Braves d’Atlanta ne sont pas fermés à l’idée de conclure une entente avec un agent libre, préférablement une entente à court terme.

Le directeur général Alex Anthopoulos a affirmé samedi qu’il considérait l’option des agents libres pour la position de troisième but, de voltigeur et de lanceur de relève. Il a cependant mentionné qu’il ne cherchait pas à s’entendre avec un joueur à long terme qui bloquerait la voie au voltigeur Ronald Acuna ou au troisième but Austin Riley.

«Je dirais que nous nous concentrons, à moins que ce soit quelqu’un en qui on croit vraiment, sur une entente à plus court terme parce que nous ne voulons pas bloquer la voie à Riley ou Acuna», a mentionné le Montréalais Anthopoulos.

Acuna et Riley seront surveillés de près lors du camp d’entraînement printanier où ils seront invités.

Anthopoulos a aidé Acuna à faciliter son entrée dans les Majeures en échangeant le voltigeur Matt Kemp au Dodgers de Los Angeles le 16 décembre.

Âgé de 20 ans, Acuna est le prochain joueur étoile au centre du processus de reconstruction de l’équipe qui misera beaucoup sur les lanceurs. Il a été nommé le joueur le plus utile de la Arizona Fall League et joueur de l’année des ligues mineures du baseball américain.

Les Braves ont montré un certain intérêt envers le voltigeur des Marlins de Miami Christian Yelich, qui a été échangé par les Brewers jeudi. Anthopoulos ne souhaite cependant pas inclure Acuna dans les négociations avec les Marlins.

«Nous allons voir si nous avions raison, a avancé Anthopoulos. Je ne l’ai jamais vu jouer, mais plusieurs personnes m’ont dit qu’ils avaient un bon pressentiment. Ça prendrait beaucoup pour pouvoir l’échanger.»

Anthopoulos et les Braves croient que Acuna, avec sa puissance, sa vitesse et son sens du jeu défensif, pourrait régler plusieurs problèmes au sein de l’équipe.

«Si vous croyez avoir un bon joueur en défensive qui a une chance de faire partie des premiers frappeurs de l’alignement, c’est très difficile de l’échanger.»

Hormis une transaction ou l’ajout d’un agent libre au sein de l’alignement, Johan Camargo et Rio Ruiz devraient être en compétition pour le poste du troisième but.

Camargo a été surprenant lors de son année recrue en 2017, maintenant une moyenne au bâton de ,299 en plus de démontrer énormément de polyvalence en défensive à l’arrêt-court, au troisième et au deuxième but. Il a continué à étonner le gérant Brian Snitker durant la saison morte.

«Je regardais Camargo frapper l’autre jour, a raconté Snitker samedi. Je le regardais et je me suis dit qu’il avait encore pris de la masse! J’ai bien aimé ce que j’ai vu de lui l’an dernier, il a plusieurs talents.»

Snitker et plusieurs autres personnes ont mis de la pression pour qu’Anthopoulos puisse protéger les jeunes recrues des Braves.

«Je ne crois pas qu’on va tourner le dos à une transaction qui pourrait nous aider, mais tu parles d’un joueur comme Austin Riley, c’est excitant de voir un gars comme ça au camp d’entraînement», a ajouté Snitker.