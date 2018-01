SHERBROOKE, Qc — Mathieu Olivier a fait bouger les cordages à deux reprises pour permettre au Phoenix de Sherbrooke de dominer les Remparts de Québec, 6-3, samedi après-midi.

Jaxon Bellamy, Samuel Poulin, Marek Zachar et Benjamin Tardif ont également enfilé l’aiguille pour le Phoenix.

Yaroslav Alexeyev et Kevin Gilbert ont quant à eux récolté deux mentions d’assistance chacun, tandis que Reilly Pickard a repoussé 23 des 27 rondelles dirigées vers lui.

Philipp Kurashev, Louis-Filip Côté et Gregor MacLeod ont répliqué du côté des Remparts.

Antoine Samuel a pour sa part accordé six buts à l’adversaire pour la deuxième fois depuis son arrivée avec les Diables rouges. Il s’agissait de son troisième revers dans son nouvel uniforme.

Screaming Eagles 2 Islanders 1

Kevin Mandolese a repoussé 30 des 31 tirs dirigés vers lui et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont eu le dessus 2-1 sur les Islanders de Charlottetown.

Mandolese et Matthew Welsh se sont livré tout un duel au EastLink Centre, repoussant tous les tirs de part et d’autre lors de la deuxième et la troisième période. Les deux équipes ont inscrit trois buts au total en première période, mais se sont par la suite butées à de véritables murs.

Egor Sokolov a ouvert la marque à 12:49 de la première période pour les Screaming Eagles.

Thomas Casey n’a cependant pas perdu de temps pour niveler la marque 1-1, une minute plus tard.

Phéliz Martineau a toutefois profité d’un avantage numérique à la fin du premier engagement et a inscrit le but de la victoire.

Welsh a stoppé 27 lancers dans la défaite.

Wildcats 5 Saguenéens 4

Nicholas Welsh a amassé trois aides et les Wildcats de Moncton ont tenu le coup pour vaincre les Saguenéens de Chicoutimi 5-4.

Welsh s’est fait complice du premier but du match, celui de Jeremy McKenna, ainsi que les deux derniers de son équipe, ceux de Casey Fox. Jakob Pelletier et Gabriel Sylvestre ont aussi enfilé l’aiguille pour les Wildcats, qui avaient perdu 10-6 la veille contre le Drakkar de Baie-Comeau.

Kelly Klima et Vincent Tremblay-Lapalme ont tous deux récolté un but et une mention d’assistance pour les Saguenéens, qui n’ont gagné que trois de leurs 14 dernières parties. Vladislav Kotkov et Félix-Antoine Marcotty ont aussi fait bouger les cordages tandis que Kevin Klima a préparé trois réussites des siens.

Mark Grametbauer a retrouvé le chemin de la victoire en bloquant 28 rondelles pour les Wildcats. La recrue Alexis Shank a encaissé la défaite, stoppant lui aussi 28 tirs devant le filet des Saguenéens.

Sea Dogs 2 Mooseheads 5

Maxime Fortier s’est payé un festin offensif en obtenant quatre points, dont deux buts, et les Mooseheads de Halifax ont battu les Sea Dogs de Saint-Jean 5-2.

Fortier a participé aux trois derniers buts des siens, en troisième période, alors que l’égalité de 2-2 persistait. Otto Somppi et Raphaël Lavoie ont inscrit un but et une aide chacun tandis que Arnaud Durandeau a fourni l’autre filet des Mooseheads, qui se sont approchés à un point de l’Armada de Blainville-Boisbriand et du premier rang de la LHJMQ.

Kevin Gursoy et Cédric Paré ont répliqué pour les Sea Dogs, qui n’ont remporté que deux de leurs 12 derniers matchs.

Blade Mann-Dixon a su se dresser en troisième période pour permettre aux Mooseheads de prendre les devants et il a conclu la rencontre avec 23 arrêts. Matthew Williams a été très occupé entre les poteaux des Sea Dogs, cédant quatre fois sur 39 lancers.

Tigres 8 Foreurs 7

Maxime Comtois a réussi un tour du chapeau et il a ajouté une mention d’assistance, menant les Tigres de Victoriaville vers un gain de 8-7 aux dépens des Foreurs de Val-d’Or.

Comtois a marqué un but à forces égales, un en avantage numérique et un autre en désavantage numérique, aidant les Tigres à signer une cinquième victoire à leurs six dernières sorties.

Vincent Lanoue a obtenu un but et trois aides pour les vainqueurs alors que Jérémy Côté, Vitalii Abramov, Mathieu Sévigny et Félix Lauzon ont eux aussi fait bouger les cordages.

Yan Dion et Ivan Kozlov ont été les plus méritants offensivement pour les Foreurs grâce à une récolte d’un but et deux assistances chacun. Nathan Hudgin, Julien Tessier, David Henley, Tommy Cardinal et Calvin Martin ont complété le pointage.

Etienne Montpetit a commencé l’affrontement pour les Tigres, mais il s’est blessé et il a été remplacé par Tristan Côté-Cazenave après avoir alloué un but sur 14 tirs. Côté-Cazenave n’a bloqué que 10 des 16 lancers dirigés vers lui, mais il a tout de même enregistré la victoire. Du côté des Foreurs, Jonathan Lemieux a accordé huit buts et repoussé 40 rondelles.