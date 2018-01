SEEFELD, Autriche — Alex Harvey a montré qu’il serait à surveiller en Corée du Sud en finissant deuxième au 15 km libre en départ groupé à la Coupe du monde de ski de fond, dimanche.

Le Québécois a terminé à 1,4 seconde du vainqueur suisse, Dario Cologna, tandis que le Norvégien Martin Johnsrud Sundby, troisième, a suivi à 2,9 secondes du gagnant.

Il s’agissait de la dernière Coupe du monde avant les Jeux olympiques de Pyeongchang.

Le podium était semblable au plus récent Tour de Ski, où un Cologna impéral a été suivi de Sundby et Harvey, dans cet ordre.

Arrivé en Autriche après un camp préparatoire de deux semaines en Italie, Harvey voulait vider ses réserves avant une pause d’entraînement, lundi et mardi.

«C’est parti vraiment vite et c’est le premier tour qui a été le plus difficile, a dit Harvey, de Saint-Ferréol-les-Neiges. J’ai commencé à douter (de ma forme) et j’avais les jambes lourdes, mais finalement, tout le monde était dans le même bateau. Ensuite, au milieu du deuxième tour, le rythme s’est temporisé.»

Les Norvégiens ont ensuite profité de l’occasion pour envoyer quelques éclaireurs en tête de la course.

«Ils savaient que si la course se terminait au sprint, certains d’entre eux n’auraient pas les meilleures chances. Je surveillais surtout Sundby et Cologna afin d’être prêt à réagir à une attaque.»

Cologna s’est démarqué dans la dernière longue ascension. Le Suisse a rapidement creusé l’écart sur le Québécois, seul fondeur aux avant-postes à monter un bon moment en technique un pas (one skate).

«J’avais les jambes éclatées et le ‘off set’ est plus dur pour les jambes. J’essayais juste de suivre Dario, mais je n’étais juste pas capable. Quand il est parti, j’ai changé de stratégie pour laisser passer Sundby pour me servir de sa ‘draft’ dans la descente qui suivait. Dario a fait une super course.»

Chez les dames, Cendrine Browne a fini 37e au 10 km style libre départ groupé. L’athlète de Prévost a fini deux rangs derrière Emily Nishikawa du Yukon, dans une épreuve remportée par l’Américaine Jessica Diggins.

L’équipe canadienne reste à Seefeld avant de mettre le cap sur Pyeongchang le 2 février. L’annonce officielle des fondeurs canadiens qui seront aux JO sera faite lundi.