DUBAI, Émirats arabes unis — Li Haotong a résisté à Rory McIlroy pour remporter la Classique du désert par un coup, son 69 empêchant le Nord-Irlandais de savourer un premier gain en 17 mois.

Meneur par un coup avant son coup de départ au 18e, une normale 5, Li a calé un roulé de 10 pieds pour un oiselet, après que McIlroy ait atteint le vert en deux coups. Ce dernier a eu besoin de deux roulés, jouant 69.

Li a inscrit un cumulatif de 265, soit 23 coups sous la normale. Il devient le premier Chinois à percer le top 50 au classement mondial.

Li commençait la ronde un coup devant McIlroy, mais il a commis un boguey dès le premier trou.

La balance a penché en faveur de Li quand il a réussi un roulé de 20 pieds pour un oiselet au 15e, des abords du vert. McIlroy a dû se contenter de la normale.

Au 16e, McIlroy a commis un boguey pendant qu’au fil des six derniers trous, Li recueillait pas moins de quatre oiselets.

Les deux joueurs ont inscrit des oiselets à leurs deux derniers trous.

«Je ne saurais pas l’expliquer mais au 15e, je me sentais juste vraiment bien, très détendu, a dit Li, 22 ans. Mais ce roulé a été un coup de chance. Je pense que ç’a été le coup déterminant de la journée.»

McIlroy poursuivait un retour au jeu après une pause de trois mois.

«Si on m’avait dit que je finirais troisième (à Abu Dhabi) et deuxième pour commencer l’année, j’aurais dit ‘je vais le prendre’, a dit McIlroy. Il reste que je suis un compétiteur et que je veux gagner, alors c’est très décevant de ce point de vue. Je veux toujours gagner, mais je n’en ai pas fait assez quand il le fallait, tout simplement.»