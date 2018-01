CALGARY — Plusieurs médias, dont le Calgary Herald, rapportent que les Flames ont soumis l’ailier Jaromig Jagr au ballottage, dimanche.

S’il n’était pas réclamé, le Tchèque de 45 ans pourrait continuer sa carrière en Europe. Les Flames n’ont pas encore fait d’annonce officielle.

Jagr a obtenu un six et six passes avec les Flames, en 22 rencontres. Il n’a pas joué depuis le 31 décembre, résultat d’une blessure au bas du corps.

Jagr n’a pas recueilli de point lors des sept matches qu’il a disputés en décembre. Il a marqué le 9 novembre, et sa mention d’aide la plus récente date du 30 novembre.

Le natif de Kladno totalise 1921 points dans la LNH, se classant deuxième de l’histoire à ce chapitre, derrière Wayne Gretzky (2857).