SIGULDA, Lettonie — Sam Edney a mené l’équipe canadienne de relais en luge au sixième échelon, dimanche, dans sa dernière course de la Coupe du monde en carrière.

Âgé de 33 ans, Edney, qui était le seul Canadien à avoir remporté trois médailles en Coupe du monde, a connu une belle performance sur la piste lettone de 1260 mètres. Il a aidé le Canada à terminer l’épreuve en 2:14,414.

Les Russes ont été les plus rapides grâce à un temps de 2:13,428. Les Allemands ont pris le deuxième rang en vertu d’un chrono de 2:13,579 tandis que les Lettons, les favoris locaux, ont décroché la médaille d’or après avoir franchi la ligne d’arrivée en 2:13,607.

«C’est une piste qui est très exigeante, a affirmé Edney. Tu dois être à la bonne place au bon moment. Même si tu es déporté de quelques millimètres, ça peut être coûteux.»

Edney était accompagné d’Alex Gough, Tristan Walker et Justin Snith pour le relais, une course d’une seule descente pour chacune des trois luges. Les athlètes touchent un levier au-dessus de la ligne d’arrivée, ce qui ouvre le chemin pour le prochain lugeur.

Plus tôt dans la journée, Edney s’était contenté d’une décevante 31e position en simple chez les hommes.

«Ce fut une journée difficile. J’étais heureux de ma première descente et je voulais vraiment conclure ma carrière en coupe du monde avec un top-15, a dit Edney. Je savais que c’était possible aujourd’hui, mais je crois que j’ai été un peu trop impatient lors de la deuxième descente. Ce n’est pas la fin que j’espérais, mais je peux me préparer pour les Jeux olympiques en sachant que j’ai des choses à améliorer.»

Le jeune Canadien Reid Watts, de Whistler en Colombie-Britannique, s’est emparé de la 30e place grâce à un temps de 1:38,195.

C’est le Russe Semen Pavlichenko qui a remporté l’épreuve masculine en vertu d’un chrono de 1:36,758.