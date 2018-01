TAMPA, Fla. — Rickard Rakell a fait bouger les cordages à deux reprises pour permettre à la section Pacifique de défaire la section Atlantique 5-2, dimanche, lors du tournoi des étoiles de la LNH.

La recrue Brock Boeser, Johnny Gaudreau et Drew Doughty ont également sonné la charge pour la section Pacifique. Marc-André Fleury et Mike Smith ont fait équipe pour concéder que quatre buts en deux matchs. L’équipe gagnante mis la main sur un lot de 1 million US$ qui sera partagé entre tous les joueurs de la formation.

La nouvelle coqueluche des Canucks de Vancouver Boeser, la seule recrue parmi les 15 nouveaux joueurs étoiles, a également enfilé deux buts en demi-finale — une victoire de 5-2 contre la section Centrale — et a été nommé le joueur le plus utile à son équipe.

Mike Green a touché la cible à deux reprises pour la section Atlantique, trompant la vigilance de Fleury et Smith en finale.

Les joueurs ont défilé sur le tapis rouge, posant et signant des autographes avant d’entrer au Amalie Arena pour la première édition du match des étoiles à Tampa depuis 1999.

Les 19 092 partisans réunis pour l’occasion se sont enflammés lorsque Jon Cooper, entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay et entraîneur de l’équipe de l’Atlantique, a choisi d’amorcer la rencontre avec Andrei Vasilevskiy devant la cage des siens, ainsi que Nikita Kucherov, Brayden Point et Steven Stamkos dans l’alignement partant.

Le tour du chapeau de Kucherov lors de la demi-finale était le premier depuis que le circuit Bettman a choisi d’adopter une toute nouvelle formule pour l’événement en 2016, qui transformait le match régulier des étoiles en un tournoi composé de matchs à trois contre trois.

Point, Auston Matthews et Jack Eichel ont également noirci la feuille de pointage pour la section Atlantique, qui a effacé un déficit de 3-1 pour l’emporter 7-4, en route vers la finale.

Boeser a quant à lui dénoué l’impasse alors que le pointage était égal 2-2, James Neal a marqué deux buts et Connor McDavid a récolté quatre mentions d’assistance pour la section Pacifique dans leur victoire face à la section Centrale en demi-finale.