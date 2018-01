SAN DIEGO — Jason Day et Alex Noren ont joué 77 trous à l’Omnium Farmers Insurance, mais ce ne fut pas encore suffisant.

Day a réussi un oiselet sur un coup roulé d’une distance de six pieds lors du cinquième trou de prolongation, dimanche, et Noren l’a imité quelques instants plus tard, au 18e trou du parcours de Torrey Pines. La noirceur a forcé les organisateurs à poursuivre la prolongation lundi, afin de décider qui sera le vainqueur de la plus longue prolongation des 67 ans d’histoire de cet événement.

Ryan Palmer a amorcé la prolongation avec Day et Noren, mais il a été éliminé dès le premier trou alors qu’il a réussi une normale. Ses adversaires avaient pour leur part inscrit un oiselet.

Alors que les trois golfeurs disputaient des trous supplémentaires, Tiger Woods était éliminé depuis longtemps. À son deuxième tournoi de la PGA depuis août 2015, Woods a remis une carte de 72 et il a terminé au 23e rang, à sept coups de la tête.

Day (70), Noren (73) et Palmer (72) ont conclu les 72 premiers trous avec un pointage cumulatif de moins-10.

Corey Conners a été le Canadien le mieux classé même s’il a bouclé le parcours en 76 coups. Il a complété le tournoi a égalité au 29e rang, à moins-2. un coup devant son compatriote Adam Hadwin (74). Ben Silverman (78) et Nick Taylor ont suivi avec respectivement des 67e et 75e positions chez les représentants de l’unifolié.