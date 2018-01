Peu après qu’une blessure au genou ait mis un terme à la saison de Carson Wentz, plaçant les espoirs de Super Bowl des Eagles sur les épaules de Nick Foles, le téléphone de Jeff Hostetler a commencé à sonner.

De tous les quarts ayant amorcé une saison comme réserviste pour la finir comme partant au Super Bowl, Hostetler est peut-être celui dont le parcours se compare le plus à celui de Foles. Philadelphie va miser sur ce dernier lors du grand match de dimanche, face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Hostetler n’avait débuté que deux matches en près de sept saisons complètes avec les Giants quand Phil Simms s’est blessé au pied lors de la semaine 14, en 1990. Ayant amorcé la saison avec 10 gains consécutifs, New York avait ensuite perdu trois fois en quatre matches, au moment de la blessure à Simms. Les observateurs avaient déjà commencé à douter de la force réelle de l’équipe.

Le doute se pointait aussi le bout du nez à propos des Eagles quand Wentz, qu’on voyait comme aspirant au titre de joueur le plus utile, est tombé au combat dans un gain portant la fiche des siens à 11-2.

«Tout le monde avait quitté le train, s’est rappelé Hostetler. On ne donnait plus cher de notre peau mais ça, c’était la vision de l’extérieur. Dans le vestiaire, nous avons adopté une mentalité d’assiégés, et ç’a paru. Un club semblable aux Eagles. Ils sont devenus plus unis, mais personne ne les voient victorieux. Un club si négligé, mais qui est tissé serré à cause de l’adversité, ça peut être dangereux.»

Hostetler a gagné en confiance en étant jeté dans la mêlée tard dans un gain contre Dallas, en début de saison, et en orchestrant une remontée face aux Cards quand Simms s’est blessé, lors du sixième match de l’équipe.

Quand est venu le temps de remplacer Simms en décembre, Hostetler n’avait tenté que 93 passes depuis son arrivée dans la NFL, en 1984. Il a trouvé le moyen de mener les Giants à deux victoires pour conclure la saison régulière. Ensuite, un gain sans appel au premier tour, contre Chicago, puis des gains surprenants face aux 49ers, lors du match de championnat de la Nationale, et aux dépens des Bills, lors du Super Bowl.

«Beaucoup de choses négatives ont été dites, a dit Hostetler. Ça me poussait à faire mal paraître ces gens-là, parce que ça venait de personnes qui ne m’avaient pas vu jouer. Je n’avais jamais eu d’occasion. Ce n’était pas un cas de ‘j’ai eu ma chance, j’ai échoué, et me voilà donc réserviste’. J’étais réserviste parce qu’il n’y avait pas d’accès à l’autonomie et parce que le gars devant moi jouait très bien, sans se blesser.»