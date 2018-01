UTICA, N.Y. — L’espoir des Canucks de Vancouver Thatcher Demko a effectué un arrêt spectaculaire dans les dernières secondes pour mener la section Nord vers une victoire de 1-0 contre la section Pacifique, lundi soir, dans l’affrontement qui déterminait le champion du match des étoiles de la Ligue américaine de hockey.

Demko a stoppé deux tirs en 3:20 alors qu’il est venu en relève à Linus Ullmark, qui avait amorcé la partie.

Âgé de 22 ans, Demko a été sélectionné en deuxième ronde (36e) par les Canucks lors du repêchage de la LNH de 2014. Il revendique un dossier de 17-7-6, une moyenne de buts alloués de 2,27 et un pourcentage d’arrêts de ,929 en 29 matchs cette saison pour les Comets d’Utica.

C.J. Smith a marqué le seul but du duel final et il a été nommé le joueur le plus utile.

Cal Petersen a commencé le match pour la section Pacifique, bloquant deux des trois tirs dirigés vers lui. Antoine Bibeau est venu en relève et il n’a fait face à aucun lancer.

Le match des étoiles de la LAH comprenait un tournoi à la ronde impliquant les quatre sections du circuit, sous le format du trois contre trois.