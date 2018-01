Le pilote de Formule 1 Fernando Alonso élargira son expérience en participant à la course d’endurance des 24 Heures du Mans.

McLaren a donné la permission au double champion du monde de piloter pour Toyota au Mans les 16 et 17 juin. L’accord stipule qu’il peut prendre part à autant de manches du Championnat du monde d’endurance qu’il le désire, mais qu’il doit également participer à chaque course de F1 cette année.

«J’ai l’occasion, grâce à McLaren, d’y aller pour la victoire au Mans, a déclaré Alonso, âgé de 36 ans. C’est un grand défi — beaucoup de choses peuvent mal tourner — mais je suis prêt et impatient de me battre.»

Après trois années de vaches maigres avec les moteurs Honda, McLaren nourrit de grandes ambitions pour la prochaine saison de F1 après sa décision d’opter pour les moteurs Renault. Cette décision a joué un rôle pour convaincre Alonso, qui a remporté ses titres avec Renault en 2005 et 2006, de rester en F1 avec McLaren.

«En aucun cas, ce nouveau défi ne me détournera de mon principal objectif en Formule 1 avec McLaren. Mon objectif est d’être compétitif à chaque Grand Prix, et je suis sûr que nous sommes sur le point d’y parvenir, a déclaré Alonso, qui compte 32 victoires et 97 podiums. Mon entente pour participer au championnat d’endurance n’a été rendu possible que grâce à la bonne entente et à ma solide relation avec McLaren.»

Le directeur exécutif de McLaren, Zak Brown, a offert son soutien à Alonso.

«Un pilote de classe mondiale motivé, affamé et heureux comme Fernando est un atout formidable», a déclaré Brown.

La saison remaniée du Championnat du monde d’endurance 2018-19, qui s’étale sur 14 mois, sera lancée à Spa-Francorchamps en mai. Les 24 Heures du Mans se déroulent entre le Grand Prix du Canada le 10 juin et celui de France le 24 juin.

On ignore pour l’instant à quelles autres courses du championnat d’endurance Alonso compte participer, mais son programme de F1 lui permettrait apparemment de courir à Spa le 5 mai — une semaine avant le GP d’Espagne — et à Silverstone le 19 août — une semaine avant le GP de Belgique, également à Spa.

Les six Heures de Fuji le 21 octobre entre toutefois en conflit avec le GP des États-Unis. Il pourrait toutefois disputer les 6 Heures de Shanghai le 18 novembre — une semaine avant le GP d’Abou Dhabi.