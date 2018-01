MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal ont effectué un changement à la position de centre-arrière en transigeant Jean-Christophe Beaulieu au Rouge et Noir d’Ottawa en retour de leur ex-porte-couleurs Patrick Lavoie, lundi.

Le footballeur de six pieds deux, 240 livres, a disputé ses deux premières campagnes dans la Ligue canadienne avec les Alouettes, qui l’avaient sélectionné au deuxième tour, 11e au total, au repêchage de 2012.

Lavoie, qui a joué son football universitaire avec le Rouge et Or de l’Université Laval, a participé à la conquête de la coupe Grey par le Rouge et Noir en 2016, après avoir disputé la finale la saison précédente.

L’athlète de 20 ans a complété la dernière campagne avec des récoltes de 280 verges et un touché sur 46 passes captées, en plus de réussir cinq plaqués au sein des unités spéciales. En 100 rencontres dans la LCF, le natif de Sainte-Flavie a capté 125 passes pour 1149 verges et neuf touchés. Il a aussi ajouté deux majeurs en deux matchs de championnat.

Âgé de 27 ans, Beaulieu quitte les Alouettes après quatre saisons. En 2017, il a porté le ballon sept fois pour des gains de 91 verges et un touché, en plus de capter six passes pour 50 verges.

En carrière dans la LCF, le footballeur de Trois-Rivières de six pieds trois, 220 livres, a effectué 11 courses pour 104 verges et capté 23 passes pour 202 verges et un touché.

Beaulieu est issu du programme du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke.