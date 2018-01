Juli Inkster devient la première Américaine à être nommée capitaine à la Coupe Solheim pour la troisième fois. Maintenant, elle aimerait être la première capitaine américaine à y compter trois victoires.

Elle a été confirmée en tant que capitaine des États-Unis pour les matchs de 2019 en Écosse, où les Américaines tenteront d’égaler la plus longue série victorieuse à la Coupe Solheim qu’elles ont largement dominée depuis ses débuts en 1990.

Kathy Whitworth (1990, 1992), Judy Rankin (1996, 1998) et Patty Sheehan (2002-03) ont auparavant été capitaines deux fois consécutives. Les équipes de Rankin n’ont jamais perdu.

Inkster, intronisée au Temple de la renommée du golf deux ans avant de remporter son septième tournoi majeur, faisait partie du comité de sélection qui, le mois dernier, a discuté de qui devrait être la prochaine capitaine. C’est alors que son nom a été soulevé comme une possibilité.

«Je ne pensais vraiment pas avoir une chance d’être capitaine, a-t-elle déclaré. Et quand nous avons participé à la téléconférence, quelques-uns des intervenants ont estimé que je devrais être de nouveau la capitaine. Et ils ont ensuite commencé à parler de moi alors que j’étais en ligne et j’ai pensé: ‘C’est un peu maladroit’.»

Elle a réfléchi et décidé de quitter l’appel, demandant au comité de lui faire savoir quand elle pourrait se joindre de nouveau aux discussions. L’appel suivant a été celui du commissaire de la LPGA Mike Whan, qui lui a dit qu’elle était le choix pour le poste de capitaine.

Inkster, âgée de 57 ans, a déclaré dans le communiqué qu’elle était «ravie» et en conférence téléphonique, qu’elle était «super motivée». Inkster a deux filles, dont une était plus âgée que quatre de ses joueuses au sein de l’équipe de 2017 qui a gagné dans l’Iowa.

L’Europe a précédemment choisi l’Écossaise Catriona Matthew comme capitaine. Les Américaines ont un avantage de 10-5 depuis le début des matchs en 1990.