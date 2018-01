TORONTO — Le commissaire de la Ligue canadienne de football, Randy Ambrosie, visitera le pays en févirer.

La ligue a annoncé mardi, qu’Ambrosie visitera tous les marchés du circuits afin d’y rencontrer les partisans du football canadien le mois prochain. Le premier arrêt du commissaire s’effectuera à Montréal, jeudi. Il sera à Ottawa le lendemain.

Fait à noter, Ambrosie terminera son périple comptant 10 arrêts à Halifax, le 23 février, où la LCF souhaite s’implanter.

À chaque arrêt, Ambrosie rencontrera des partisans dans des assemblées publiques interactives, au cours desquelles il leur donnera l’opportunité de poser leurs questions et d’exprimer leurs opinions.

Ces événements ont lieu à la suite des rencontres avec les présidents et les directeurs généraux des équipes, qui ont eu lieu plus tôt cet hiver, et avant la prochaine rencontre du conseil des gouverneurs du circuit, prévue le mois prochain.

«Nos partisans font partie de la hiérarchie de cette ligue: ils rendent tout ce que nous faisons possible, a indiqué Ambroisie par communiqué. Je veux savoir ce qu’ils pensent et je veux avoir leurs opinions sur certains des projets sur lesquels nous travaillons. Il est très important pour nous d’être accessibles et redevables envers eux.»