NEW YORK — Un coureur serait posté au deuxième coussin au début de la 11e manche du match des étoiles et à toutes les manches subséquentes, selon la dernière proposition pour accélérer le rythme du jeu faite par le Baseball majeur.

L’expérience serait également faite à la 10e manche des matchs au camp d’entraînement, selon la proposition datée du 9 janvier et dont The Associated Press a obtenu copie. Les matchs du camp d’entraînement seraient d’ailleurs limités à 10 manches.

Préoccupée par les blessure qui pourraient survenir dans des matchs qui ne comptent pas, l’Association des joueurs ne devrait pas s’opposer à cette règle. Le Baseball majeur ne songe pas à la mettre en application dans des matchs officiels.

La règle a été appliquée dans les ligues de la Côte du golfe et de l’Arizona, de niveau recrue, la saison passée.