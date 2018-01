Des groupes autochtones disent qu’ils vont continuer de faire pression pour des changements aux emblèmes sportifs qu’ils voient comme racistes, suite à la décision des Indians de Cleveland d’abandonner le logo du ‘Chief Wahoo’ sur leurs uniformes et casquettes, à compter de l’an prochain.

Jacqueline Pata est la directrice exécutive du National Congress of American Indians, aux États-Unis. Elle croit que le geste des Indians va peut-être resserrer l’étau sur les institutions et les équipes qui rejettent le changement.

Mais avant tout, elle souhaite que le public en arrive de plus en plus à voir des noms comme Braves, Indians, Chiefs, Blackhawks et Redskins comme racistes et déshumanisants.

Les Indians vont tout de même continuer de vendre des produits dérivés qui mettent en vedette le logo en question, utilisé par l’équipe depuis 1947.