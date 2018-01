DRUMMONDVILLE, Qc — Connor Bramwell a signé un doublé et les Voltigeurs de Drummondville ont gagné un quatrième match de suite, mardi, battant les Olympiques de Gatineau au compte de 4 à 1.

Jarrett Baker et Nicolas Guay ont aussi marqué pour les vainqueurs, tandis qu’Olivier Rodrigue a fait une douzaine d’arrêts.

Rodrigue domine la LHJMQ avec 24 victoires, à égalité avec Samuel Harvey, des Huskies, et Matthew Welsh, des Islanders.

Baker a donné les devants 1-0 au club local à 12:17 au premier vingt. En zone centrale, il a intercepté une passe de Chris McQuaid et a filé sur le flanc gauche, créant un deux contre un avec Guay.

Baker a gardé le disque, décochant un tir qui a battu Tristan Bérubé entre les jambière. C’était un premier but cette saison pour le défenseur de 17 ans.

Bramwell a ajouté ses 16e et 17e buts en début de troisième période. À 00:46, il a converti le rebond après un tir de Joe Veleno. Les officiels allaient sévir, car Alexandre Landreville avait fait trébucher Bramwell. Peu après le but, Robert Lynch lui a glissé a rondelle et il a fait mouche avec un tir sur réception, à 2:05.

Guay a porté le score à 4-0 à 11:08. Giordano Finoro a privé Rodrigue d’un jeu blanc en contournant le filet du côté droit, avec trois secondes au cadran.

Bérubé a stoppé 35 tirs pour les Olympiques, qui perdaient un cinquième match d’affilée.

Les Voltigeurs vont tenter de poursuivre leur belle séquence mercredi soir, à Shawinigan.

Blainville-Boisbriand 2 Chicoutimi 3 (P)

Vladislav Kotkov a marqué à 3:06 en prolongation et les Saguenéens ont eu raison de l’Armada, 3-2. Il avait participé au premier but du match, celui de Kevin Klima. Alex Barré-Boulet a fourni un but et une passe dans une cause perdante.