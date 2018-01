NEW YORK — Harri Sateri a repoussé 32 tirs pour récolter sa première victoire en carrière dans la LNH et les Panthers de la Floride ont facilement défait les Islanders de New York 4-1, mardi soir.

Mike Matheson, Evgenii Dadonov, Keith Yandle et Jonathan Huberdeau ont touché la cible pour les Panthers, qui ont mis un terme à une séquence de trois défaites. Ils affichent un dossier de 3-6-1 depuis leur série de cinq victoires à la fin du mois de décembre.

Sateri effectuait son quatrième départ devant le filet de la formation floridienne, en raison des blessures de Roberto Luongo et de James Reimer. La recrue de 28 ans, qui a disputé les trois dernières saisons dans la KHL, a fait ses débuts avec l’équipe le 2 janvier contre le Wild du Minnesota et présentait un dossier de 0-3-0 et une moyenne de buts alloués de 4,59.

Adam Pelech a inscrit le seul but des Islanders, qui se sont inclinés à quatre reprises en six rencontres. Jaroslav Halak, qui disputait un sixième match consécutif, a réalisé 36 arrêts dans la défaite.