SAINT-LOUIS — Voici les cinq moments marquants du match entre le Canadien de Montréal et les Blues de St. Louis, mardi, au Scottrade Center :

Le Canadien montre les dents

L’entraîneur-chef du Tricolore, Claude Julien, a été très clair lors de son point de presse avant la rencontre: dorénavant, les joueurs qui se traîneront les pieds seront laissés de côté. Ce message a semblé trouver écho chez les joueurs du Canadien, qui ont profité des premières minutes de jeu pour imposer leur rythme au domicile des Blues. Les trois premiers trios ont multiplié les opportunités, mais c’est Nicolas Deslauriers qui a obtenu la meilleure chance d’ouvrir la marque. Sur la séquence, l’attaquant québécois a décoché un tir sur réception dans le haut de l’enclave qui a été bloqué par Carter Hutton.

Les Blues n’ont pas dit leur dernier mot

Même si le Canadien a semblé en contrôle une bonne partie de la première période, les hommes de Mike Yeo ont profité des derniers instants pour enchaîner quelques tirs dangereux avant de retraiter au vestiaire pour le premier entracte. Alors qu’il dominait 11-0 au chapitre des tirs, le Tricolore a concédé huit tirs sans riposte lors des trois dernières minutes de jeu. Devant la menace, Carey Price a une fois de plus sauvé la mise en sortant la jambière aux dépens de Jaden Schwartz suite à une mise en jeu en territoire du Canadien.La gaffe de Petry

Une bourde de Jeff Petry en zone neutre a finalement mené au premier but des Blues dans la rencontre. Alors qu’il tentait de bloquer une sortie de zone des Blues, Petry n’a cependant pu reprendre le contrôle du disque après l’avoir intercepté dans les airs. Ivan Barbashev a profité de l’occasion pour récupérer la rondelle et foncer vers le filet du Canadien. Face à Karl Alzner, le jeune joueur de centre a enfilé son deuxième but de la saison en déjouant Carey Price dans la partie supérieure du côté du bouclier. Il s’agissait du premier tir des Blues au deuxième engagement.

Bouwmeester vole au secours des Blues

Carey Price a multiplié les efforts au deuxième engagement afin de maintenir son équipe à un seul but d’écart, repoussant 13 des 14 tirs dirigés vers lui lors de cette période. À l’autre bout de la patinoire, les joueurs du Canadien ont tenté à 10 reprises de percer la muraille de Carter Hutton, mais sans succès. Après avoir été servi par Alex Galchenyuk, Jonathan Drouin semblait enfin pouvoir profiter d’une occasion en or de noircir la feuille de pointage, mais fut stoppé par Jay Bouwmeester, qui a littéralement volé au secours de son équipe sur la séquence.

Carey Price offre un cadeau aux Blues

Après avoir maintenu son équipe dans le match en deuxième période, Carey Price a offert un cadeau aux Blues, qui ont bénéficié de ce dernier vingt pour doubler leur avance, au début de l’engagement. Tage Thompson s’est tout d’abord moqué de la brigade défensive à la gauche de Price pour décocher un tir vers le filet adverse. Laissé seul dans l’enclave, malgré la présence de trois joueurs du Canadien, Patrik Berglund a profité du retour généreux accordé par Price pour creuser l’écart, 2-0.

