NASHVILLE — Anton Forsberg a fait 42 arrêts, Vinnie Hinostroza a obtenu un but et une passe et les Blackhawks de Chicago ont vaincu les Predators de Nashville 2-1, mardi.

Derniers de leurs section, les Hawks doivent espérer une deuxième tranche de saison du tonnerre pour accéder aux séries.

Suite à la pause des étoiles, ils reprenaient l’action avec un deuxième gain d’affilée. David Kampf a été leur autre buteur.

Chicago va rejouer jeudi, à Vancouver.

Kyle Turris a marqué le filet des Preds et Juuse Saros a bloqué 29 tirs. Nashville n’avait pas perdu en temps régulier depuis le 2 janvier.