WINNIPEG — Michael Hutchinson a repoussé 23 tirs afin de signer sa première victoire de la saison et les Jets de Winnipeg ont défait le Lightning de Tampa Bay 3-1, mardi.

Patrik Laine a marqué son 23e but de la présente campagne pour les Jets (30-13-8). Kyle Connor et Bryan Little ont également enfilé l’aiguille, tandis que Blake Wheeler a obtenu deux mentions d’assistance.

La recrue Matthew Peca a inscrit le seul but du Lightning (34-13-3), qui a mis un terme à sa séquence de trois victoires.

Les deux équipes avaient permis à leur gardien numéro un de se reposer puisqu’ils ont participé à la fin de semaine du match des étoiles.

Louis Domingue, qui disputait son 10e match de la saison devant le filet du Lightning, a bloqué 34 rondelles.

Note aux lecteurs: correction lead: première victoire de la saison